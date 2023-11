Vem com o francês! Confira a dica de aposta para Cuiabá x Vasco pelo Brasileirão

Na última vez que as equipes se encontraram, vitória do Vasco por 1x0, com gol marcado por Jair, de pênalti.

JORNALODIA: Sem Vegetti, Vasco terá de encontrar 'novo goleador' contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

LANCE!: Cuiabá x Vasco: estatísticas e informações do jogo pela 31ª rodada do BrasileirãoDesesperado, Cruzmaltino precisa vencer pra seguir vivo

LANCE!: Cuiabá x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoNo feriado de Finados, quinta-feira (2), o Vasco enfrenta o Cuiabá, na Arena Pantanal, em situação de vida ou morte no Campeonato Brasileiro.

JORNALODIA: Ramón Díaz fará mudanças e esboça time do Vasco para jogo contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

LANCE!: 'Sempre Vasco' anuncia Pedrinho como candidato a presidência do VascoPedrinho foi anunciado de forma oficial como candidato a presidência do Vasco. A chapa da qual o ex-jogador faz parte é a 'Sempre Vasco'.

JORNALODIA: Atacante do Cuiabá comenta após gol polêmico contra o Botafogo: 'Não pega na mão'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

