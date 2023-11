Veja vídeo de bastidores da última música inédita dos Beatles, com voz de John Lennon recriada por IA

Da fita, saíram as faixas “Free as a bird” e “Real love”, lançadas na coletânea “Beatles Anthology” (1995).

“Vimos um pouco de confusão e especulações. Parece haver muito trabalho de adivinhação por aí. Não posso dizer muito nesta fase, mas para ser claro, nada foi criado artificialmente ou sinteticamente”, explicou McCartney. “É tudo real e todos nós tocamos na faixa. Limpamos algumas gravações pré-existentes — um processo que durou anos. Esperamos que você ame tanto quanto nós”, finalizou o cantor.

Além de “Get back”, disponível para streaming na Apple, a tecnologia também foi usada no relançamento do clássico “Revolver” (originalmente de 1966, remasterizado e remixado em 2022), ao lado de outro produtor, Giles Martin – isso mesmo, filho do maestro George Martin, colaborador histórico da banda, morto em 2016.

A viúva de George, Olivia, deu sua aprovação e lembrou os trabalhos em 1995, na época de “Anthology”: No filme, as vozes de Paul, Ringo, Martin, Sean e são ilustradas por imagens de diferentes épocas e contam como conheceram a tecnologia através de Peter Jackson, que explica como a voz de John foi isolada do piano (o problema em 1995 era separar os dois sons; o piano do ex-companheiro foi reproduzido por Paul, que também gravou um solo de guitarra slide no estilo de George, em homenagem ao amigo).

