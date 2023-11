Veja quem são as vítimas de voo que caiu com 12 pessoas no Acre

Sete dos 12 ocupantes do voo que caiu próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã deste domingo (29) eram do município de Eirunepé, no interior do Amazonas, e os demais, incluindo o piloto, eram de Envira, também no Amazonas. A informação foi repassada pela Defesa Civil de Envira à Rede Amazônica.

Leia mais Conforme o órgão, entre os passageiros estavam dois empresários, uma servidora pública, o piloto e uma outra passageira. Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico. A lista de passageiros obtida pelo g1 confirma que 6 homens, 3 mulheres e 1 criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto estavam no voo. Veja os nomes:

O voo era particular, da empresa ART Taxi Aéreo, e decolou de Rio Branco com destino a Envira, no Amazonas. A aeronave modelo Caravan caiu por volta das 6h30 no horário local (8h30 em Brasília), logo após a decolagem. headtopics.com

Governo do Estado do Acre informou que as vítimas morreram carbonizadas e que as causas do acidente serão investigadas.

Queda de avião de pequeno porte no Acre deixa 10 mortosAeronave, de modelo Caravam, decolou da capital do Acre com destino ao município de Envira, no Amazonas Consulte Mais informação ⮕

Queda de avião causa a morte de 12 pessoas no AcreNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Avião de pequeno porte cai em Rio Branco, no Acre, e deixa 12 mortosAeronave, que realizava voo particular, explodiu logo após a decolagem e caiu na mata Consulte Mais informação ⮕

Avião de pequeno porte cai no Acre e deixa 12 mortosAvião de pequeno porte cai no Acre e deixa 12 mortos Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa 2 mortos e 18 feridos na FlóridaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

'Nunca vou esquecer as brincadeiras' com Matthew Perry, diz premiê do Canadá, colega de escola do atorEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕