Veja o que se sabe sobre acidente que deixou 12 mortos após explosão de avião em Rio Branco

Um avião de pequeno porte explodiu ao cair próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco, na manhã deste domingo (29). Segundo o Governo do Estado do Acre, todas as 12 pessoas a bordo morreram.

Bombeiro trabalha em meio aos destroços do avião que caiu perto do aeroporto em Rio Branco, após o fogo ser controlado — Foto: Corpo de Bombeiros do Acre Kleiton Lima Almeida - copiloto Kleiton Almeida mostrava sua paixão pela aviação nas redes sociais. — Foto: Reprodução / Redes sociais

Pelas redes sociais de Kleyton era possível acompanhar suas atividades além da aviação. Ele compartilhava fotos de momentos agradáveis, em que praticava exercícios físicos e esportes, como andar de bicicleta ao lado da companheira, Anny Trindade, e treinar jiu-jítsu com os colegas e parceiros. headtopics.com

Ana Paula era natural de Eirunepé, no Amazonas, e tinha 19 anos. Ela viajava com a filha de 1 ano e 7 meses.José Marcos Mattos, era natural de Envira, no Amazonas e tinha 51 anos. Ele era irmão de outro passageiro, Antônio Cleudo. Ao g1, o tio deles, Rômulo Mattos, lamentou o acidente e disse que a notícia abalou toda a família.Antônio Cleudo Mattos era natural de Envira, no Amazonas, tinha 46 anos.

“O avião que ele vinha na terça-feira, estava com problema, e ele não veio. À noite, ligaram para ele perguntando se ele queria vir na quarta, e ele veio, porque disseram que estava perfeito. Como hoje era domingo, ele tinha que estar lá às seis horas, e disseram que o avião estava bom, ele foi. O avião já havia apresentado em semanas anteriores”, relatou. headtopics.com

