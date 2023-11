Veja o que se sabe sobre a operação de Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos

Ele avalia que o Rio de Janeiro, onde estão concentradas as ações, “tem características muito singulares, entre as quais o domínio territorial de facções”. O que as Forças Armadas farão nos terminais? Segundo Dino, “as Forças Armadas que estarão em portos e aeroportos podem fazer tudo”, de atividades de policiamento a revistas.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: “Não vamos substituir as polícias estaduais”, diz Flávio Dino sobre Garantia da Lei e da OrdemMinistro da Justiça e Segurança Pública diz que GLO é o 'melhor caminho' para atuação integrada entre Polícia Federal e Forças Armadas

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

G1: Lula deve anunciar operação de Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Imóveis podem ser usados como garantia em mais de um financiamento; veja o que mudaGoverno acredita que a medida pode levar a redução no custo dos empréstimos da casa própria

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Haddad: veto de Lula à apreensão de veículos sem decisão judicial foi motivado por receio de ‘abusos’Lei estabelece novas regras para uso de bens como garantia de empréstimos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Lula anuncia Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos do RJ e de SPCNNBrasil

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Lula anuncia Garantia da Lei e da Ordem em portos e aeroportos de São Paulo e RioA operação de GLO contará com a presença da PF e das Forças Armadas em 5 portos e aeroportos, até maio de 2024

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕