Veja o que Abel Ferreira falou no intervalo para virada do Palmeiras

– A gente cansa de falar do Abel, mas vamos ter que falar de novo. Chegamos para o intervalo abatidos, porque não é normal tomar três no primeiro tempo, e ele disse: pior do que isso vocês não vão fazer. Perdemos o primeiro, vamos ganhar o segundo. Foi entrar no jogo para voltar a confiança e conseguir essa virada histórica – destacou Weverton às detentoras dos direitos de transmissão após o duelo.

A penalidade defendida pelo goleiro palestrino foi fundamental para o resultado, pois aconteceu quando o duelo era vencido por 3 a 1 pelos botafoguenses. A cobrança foi feita por Tiquinho Soares, artilheiro da competição.

Além da intervenção, Weverton celebrou o resultado, que encurtou a distância do Palmeiras para o Botafogo, que segue líder do campeonato. Agora, são três pontos que separam as equipes. – Saímos felizes pela vitória, foi uma grande partida de futebol. Pontos corridos dá essa emoção também – concluiu o goleiro.

O Verdão pode igualar a pontuação do Glorioso já neste fim de semana. No sábado (4), o Alviverde receberá o Athletico-PR, no Allianz Parque. Dois dias depois, os cariocas terão pela frente um clássico estadual, contra o Vasco, em São Januário.

Weverton (centro) revelou fala de Abel Ferreira no intervalo da virada do Palmeiras sobre o Botafogo (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Botafogo 3 x 4 Palmeiras

