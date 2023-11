Veja imagens aéreas de antes e depois de bombardeio de campo de Jabalia, em Gaza

Veja trechos do comunicado: "Com base em relatórios de inteligência precisos, jatos das Forças de Defesa de Israel atacaram um complexo de comando e controle do Hamas no campo de Jabalia. O Hamas constrói sua infraestrutura de terror deliberadamente ao redor e dentro de edificações de civis, colocando intencionalmente civis de Gaza em perigo".Esse é o segundo ataque que os israelenses fazem no local.

Hamas afirma que reféns morreram O braço armado do grupo terrorista Hamas, as Brigadas al-Qassam, afirmaram nesta quarta-feira (1º) que sete reféns civis que eles haviam sequestrado em Israel morreram no campo de refugiados de Jabalia. Três dessas vítimas eram de outras nacionalidades, que não israelenses.Campo de 1948 É um campo pobre que existe desde 1948, inicialmente com barracas de acampamento, mas depois com construções.

