Veja como Matthew Perry entrou para o elenco de “Friends”

É possível dizer que a escalação de Matthew Perry para o papel que o tornou uma estrela teve inspiração divina. Perry, que morreu neste sábado (28) aos 54 anos, escreveu em sua autobiografia de 2022 que três semanas antes de seu teste para o papel de Chandler Bing na aclamada sitcom “Friends”, ele estava em seu minúsculo apartamento em Los Angeles lendo uma matéria de jornal sobre o ator Charlie Sheen.

“Este foi o ano em que ‘Friends’ foi filmado, mas eu estava fora do mercado porque tinha conseguido um emprego em um piloto chamado ‘LAX 2194’, que tratava de carregadores de bagagem no aeroporto de Los Angeles no ano de 2194”, completou. Então surgiu o roteiro de um programa chamado “Friends Like Us”, disse ele. “Era hilário e ótimo”, disse Perry.

