Vegetti vive maior jejum de gols desde estreia pelo Vasco

Desde que Vegetti estreou, tornou-se peça importante para a recuperação do Vasco no Brasileirão, com sete gols em nove jogos. Entretanto, a queda de desempenho do atacante argentino, que não marca há quatro jogos e vive seu maior jejum desde que chegou, coincide com a queda do Cruz-Maltino.

Quando Vegetti fez gol e foi decisivo, o Vasco conseguiu três vitórias, dois empates e perdeu apenas uma vez. Ele garantiu o primeiro triunfo de Ramón Díaz, no 1 a 0 sobre o Grêmio, e o 1 a 1 com Bahia e Red Bull Bragantino. Também teve gol importante ao fazer o 2 a 2 antes da virada para 4 a 2 sobre o Fluminense, e deixou sua marca duas vezes no 5 a 1 sobre o Coritiba.

