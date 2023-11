Vegetti vai de herói a vilão, Vasco cede empate ao Goiás no fim e continua no Z-4

Goiás - Neste domingo, o Vasco esteve muito perto de uma vitória importante na luta contra o rebaixamento. O atacante Pablo Vegetti foi de herói a vilão na partida. O artilheiro cruz-maltino abriu o placar para os cariocas na Serrinha. Porém no fim do segundo tempo, o argentino foi expulso e no lance seguinte o Goiás buscou o empate por 1 a 1 após cabeçada de Matheus Babi.

A arbitragem anulou, porém, o VAR apontou posição regular e validou o gol. O argentino encerrou o jejum de quatro jogos sem marcar. Em vantagem no placar, o Vasco recuou e chamou o Goiás para o seu campo. O Esmeraldino tinha dificuldades e só teve uma grande chance aos 36 minutos, quando Matheus Babi cabeceou uma bola na trave. O Cruz-Maltino teve oportunidades de matar o jogo no contra-ataque, mas pecou no último passe. No fim, o Vasco ficou sem ser artilheiro.

