Veículo que pode estar envolvido em crime é encontrado na Restinga de Maricá

Maricá - Agentes da 6ª Cia da Polícia Militar do 12º BPM encontraram no último sábado (28) um veículo que supostamente estava envolvido no crime que aconteceu na sexta-feira (27).

Uma execução de um ex-presidiario e integrante de facção criminosa que também atingiu duas crianças (suas filhas) que estavam dentro do carro na hora dos disparos, uma das meninas faleceu, a outra segue no Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara em São José do Imbassaí, um idoso que estava caminhando nas ruas também recebeu uma bala perdida.

