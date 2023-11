Vasco leva empate do Goiás no fim e perde chance de deixar o Z4

Quem não faz, leva. Uma das principais máximas do futebol castigou o Vasco neste domingo, na Serrinha. Em confronto direto que valia a saída da zona de rebaixamento, o cruz-maltino sofreu o empate já nos acréscimos com Matheus Babi. Vegetti abriu o placar no 1 a 1, ruim para as duas equipes.

Com o resultado, Vasco e Goiás não mudam de posição na tabela, Seguem em 18º e 17º, com 31 e 32 pontos, abrindo o Z4. Agora, secam o Santos, que faz clássico contra o Corinthians às 18h30, e tem 33, podendo se distanciar.

O técnico Ramón Díaz, que falou em mudanças após a derrota contra o Internacional, botou em prática de fato o que prometeu. headtopics.com

A escalação trouxe uma natural segurança defensiva, mas num confronto direto em que o cruz-maltino precisava do resultado, as chegadas pelas pontas, limitadas a cruzamentos para Vegetti, não eram suficientes. Cauteloso, o Goiás também pouco atacou e complementou um primeiro tempo de pouca ação.

Nas duas melhores chances, uma de cada lado, Vegetti parou em grande defesa de Tadeu, enquanto Allano achou espaço na área e chutou fraco frente a Léo Jardim. No segundo tempo, vieram as esperadas modificações, com entradas de Gabriel Pec e Praxedes, que deram mais opções para o Vasco e fortaleceram o time na transição. O gol cruz-maltino saiu justamente numa sequência de escanteios originada num desses lances de contra-ataque, com os próprios Praxedes e Pec. headtopics.com

Vegetti apareceu para concluir com a ponta do pé uma cabeçada de Maicon. Lance inicialmente anulado por impedimento, mas validado por intervenção VAR. E que encerrou um jejum de quatro jogos sem marcar do centroavante argentino, o maior desde sua jogada.

