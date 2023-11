Vasco deixa vitória escapar no finzinho, empata com o Goiás e continua no Z4

O Vasco empatou em 1 a 1 com o Goiás, neste domingo (29), pela 30ª rodada do Brasileirão, na Serrinha, em Goiânia. O resultado foi frustrante para o Cruzmaltino, que vencia até os acréscimos na segunda etapa, mas levou o gol de empate. Assim, a equipe carioca desperdiçou a chance de deixar, ainda que momentaneamente, a zona de rebaixamento. , um posto e um ponto acima do clube de São Januário.

Embora os donos da casa seguissem atacando, os visitantes encontraram mais espaços. Aos 13 minutos, após lançamento na área, Maicon tocou e Vegetti se antecipou à defesa goiana para marcar. O bandeira marcou impedimento num primeiro momento, mas o VAR confirmou a validade do lance. O Goiás foi com tudo para a pressão, mas Léo Jardim passou a brilhar.

Ramón Diaz pode promover mudança na zaga do Vasco para encarar o GoiásNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Goiás x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoNeste domingo (29), às 16h, o Vasco tem uma verdadeira decisão na luta contra o rebaixamento. O Cruz-Maltino enfrenta o Goiás, no Hailé Pinheiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Consulte Mais informação ⮕

Vasco faz confronto direto com o Goiás para sair do Z4Vasco e Goiás se enfrentam neste domingo (29), às 16h, no Estádio da Serrinha. As equipes possuem chance de sair da zona de rebaixamento. Consulte Mais informação ⮕

Goiás x Vasco ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Cheio de mudanças, Vasco está escalado para enfrentar o GoiásNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Torcedores do Vasco se revoltam com titular contra o Goiás: 'Apanha da bola'Os torcedores do Vasco foram às redes sociais para reclamar do zagueiro Robson Bambu, escalado por Ramón Díaz como lateral-direito contra o Goiás. Os cruz-maltinos não pouparam críticas ao jogador durante o jogo deste domingo (29), na Serrinha. Consulte Mais informação ⮕