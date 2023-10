Varios hospitalizados en el Reino Unido por el uso de inyecciones falsificadas de Ozempic

Las autoridades del Reino Unido han alertado del riesgo para la salud que suponen las inyecciones falsificadas del medicamento Ozempic, indicado para la diabetes y muy popular en los últimos meses debido a sus efectos para perder peso, tras detectar un “número muy pequeño” de hospitalizaciones como consecuencia de su uso.

Entre los efectos secundarios detectados en aquellos que han sido hospitalizados figuran golpes hipoglucémicos y coma, lo que, de acuerdo con el regulador británico, sugiere que al igual que en Austria las inyecciones falsas podrían contener insulina en lugar de semaglutida.

