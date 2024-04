Vanessa da Mata revela reação assustadora do público à sua música 'Boa Sorte'

Vanessa da Mata revelou que ficou assustada com a reação do público a sua música 'Boa Sorte', lançada em 2007, em entrevista ao podcast da apresentadora Foquinha, que foi ao ar no YouTube na sexta-feira (29). Por conta da letra, a canção foi enviada por inúmeros conjugues para seus respectivos parceiros, como uma forma de término. 'Eu achei que ia apanhar na rua. Parecia uma perseguição, as pessoas cantavam do meu lado no shopping', disse.

O hit, parceria com Ben Harper, foi o mais tocado no Brasil em 2008 segundo a Crowley Broadcast Analysis, empresa de analise das rádios brasileiras. A cantora ainda relembrou um episódio inusitado em Portugal: 'Eu estava comendo com a minha empresária, e apareceu uma portuguesa, chorando, com o ex-marido no celular, me dizendo 'Fala com ele. Ele terminou por causa da sua letra. Se você falar, ele volta''. A própria Vanessa tem uma história parecida com a letra que fez, já que a letra foi escrita com base no relacionamento com seu ex-marid

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalodia / 🏆 9. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Descubra quais pedras, incensos e plantas atraem riqueza e boa sorteNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Após eliminação, mãe de Ludmilla manda recado para Leidy Elin: “Boa sorte”A trancista carioca foi eliminada na noite da última terça-feira (26) com média de 88,33% dos votos

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

60% dos rios da Mata Atlântica não têm água boa, aponta estudo; veja mapaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Copa do Nordeste: classificados, possíveis confrontos e tudo da última rodadaTorneio da região nordestina entra na última rodada e irá definir os classificados ao mata-mata

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Pilhado crava os favoritos na Libertadores 2024Jornalista diz que torneio virou um Brasileirão de mata-mata

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

O que aconteceu nas outras vezes que Palmeiras de Abel Ferreira precisou virar um mata-mata?Desde que chegou ao Alviverde, treinador português, em cinco oportunidades, tinha a necessidade de virar a partida de ida para se classificar ou ficar com a taça

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »