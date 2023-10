Valor do aço importado da China não compensa custos e preocupa, diz Usiminas

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentovoltou a relatar preocupação com o avanço das importações de aço no Brasil, principalmente da China, o que tem afetado as vendas do produto pelas siderúrgicas que produzem no mercado doméstico.

. “É preocupante porque percebemos que esses produtos claramente têm valores de venda que não compensam o custo de produção. Temos claramente a presença de concorrência desleal”, afirmou. O executivo acrescentou que nos Estados Unidos e no México já foram adotadas tarifas de importação de 25% e na Europa foram adotadas salvaguardas sobre a importação do aço chinês.

Chara disse que se o Brasil não adotar medidas para proteger a indústria local da concorrência que considera desleal, o aço que não entra mais na América do Norte e na Europa será despejado no mercado brasileiro, com impacto na indústria local e na geração de empregos. “Nós tínhamos um plano de contratar 600 pessoas neste ano e que não foi realizado por causa do aumento das importações”, disse o executivo. headtopics.com

O diretor vice-presidente de finanças e relações com investidores, Thiago Rodrigues, disse esperar um quarto trimestre “difícil” em termos de rentabilidade. O executivo afirmou que os custos devem apresentar estabilidade, mas o cenário global ainda é de consumo mais fraco.

“O quarto trimestre tende a ser difícil, mas dentro do esperado, com uma visão mais positiva para 2024”, afirmou Rodrigues. Em relação à China, o executivo observou que houve queda na produção de aço na China em setembro e melhora no consumo no mercado interno chinês, com projetos de infraestrutura e de energias renováveis. Com isso, é possível que haja alguma redução nas vendas internacionais de aço da China nos próximos meses. headtopics.com

