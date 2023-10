Valor de mercado do bitcoin supera Tesla e criptomoeda é ‘centro dos holofotes’

O bitcoin é a primeira criptomoeda e também a maior do mundo em valor de mercado. Em mais de uma década, o cenário mudou drasticamente para as criptomoedas e, nesta sexta-feira, 27, o valor de mercado do bitcoin ultrapassou o da Tesla, empresa do homem mais rico do mundo, o bilionário Elon Musk.

Enquanto a empresa de Musk é avaliada em US$ 655,7 bilhões, de acordo com dados do Yahoo Finance, o bitcoin possui capitalização de US$ 657,1 bilhões. Anteriormente, este valor chegou a mais de US$ 1 trilhão, quando o bitcoin atingiu sua máxima histórica de US$ 69 mil em 2021.

A expectativa da NYDIG é que a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA traga cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto. Já a CryptoQuant prevê um aumento de US$ 1 trilhão na capitalização de mercado do setor como um todo.

A expectativa da NYDIG é que a aprovação de um ETF de bitcoin à vista nos EUA traga cerca de R$ 150 bilhões para o mercado cripto. Já a CryptoQuant prevê um aumento de US$ 1 trilhão na capitalização de mercado do setor como um todo.

“Em contrapartida, sendo a Tesla uma empresa do setor tech, que vem performando negativamente desde julho deste ano (também devido ao cenário macroeconômico incerto), vemos uma performance contrastante entre os dois ativos, que se estendeu a ponto de ocorrer um flip de capitalização de mercado”, acrescentou Galhardo à EXAME., com Elon Musk sendo reconhecido como um grande defensor das criptomoedas. headtopics.com

"O fato de o bitcoin atingir uma capitalização de mercado maior ou igual a Tesla é uma comprovação do valor que as pessoas atribuem à criptomoeda, ao seu potencial de valorização futuro e da possibilidade do ativo preservar seu poder de compra ao longo do tempo”, comentou Lucas Josa, analista da Mynt.

