Valesca Popozuda defende liberdade sexual feminina no funk: 'Todo mundo faz amor'

Aos 16 anos, ela saiu de casa para morar com um namorado e, ao entender que casamento não era o que queria na época, foi viver com amigas. Em seguida, trabalhou em uma lanchonete, posto de gasolina e até borracharia. Ponto em comum? O desejo por liberdade. Este,cultiva até hoje e é o que tenta passar por meio das suas músicas às outras mulheres, por mais que enfrente preconceito.

"Beijinho no Ombro" alcançou o auge do seu sucesso no carnaval de 2014, época em que Valesca se lançava em carreira solo. A letra fala sobre rivalidade entre mulheres, oposto da bandeira feminista. Hoje, contudo, o movimento se tornou apoio para as músicas da rainha do funk carioca.

"No começo, quando eu estava ainda na 'Gaiola das Popozudas', o público era praticamente todo masculino. Com o tempo, fui me descobrindo. Pensei: 'Cara, eu nasci de uma mulher batalhadora, que deu o sangue para me criar'. Não queria mais ver só homens naquele cenário, queria mulheres comigo. Quis quebrar esse tabu e me comunicar mais com elas. headtopics.com

Recentemente, Valesca ingressou em uma nova fase musical. Com "Popo Girando", lançada no início do ano, ela demonstrou seu talento misturando funk e pagode. Já com "Eu Vou Para o Baile Tacar", seu último hit, a cantora resgata conceitos do funk dos anos 2000 ao lado de Dennis - desde os elementos visuais do clipe até à letra.

"É um encontro com o que já vivemos no passado, está cheio de referências, mas com elementos novos para essa geração ver. Estou até com o cabelo loiro no clipe, como eu usava na época da 'Gaiola das Popozudas'", comenta a funkeira, empolgada com a etapa que está por vir em sua carreira de mais de 20 anos. headtopics.com

