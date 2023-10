Vai ser jogão! Aposte R$100 e receba R$390 com combinada de Atlético-MG x Fluminense pelo Brasileirão

Atlético-MG e Fluminense fazem um dos principais duelos neste sábado (28), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, a Lance! Betting preparou uma combinada pra alegrar o final de semana!

Uma vitória do Galo, na Arena MRV, e as duas equipes balançando as redes, apostando R$100, o retorno será de R$390.+ Tem promoção exclusiva de boas-vindas pra você! Aposte a partir de R$10 e receba até R$200 de bônus na Lance! Betting

+ Como toda partida do Campeonato Brasileiro, o jogo será muito disputado e os mercados da Lance! Betting estão a todo vapor. Confira!Mineiros e cariocas se enfrentaram 78 vezes na história, sendo o Galo bem superior em número de vitórias: foram 33, 21 derrotas e outros 24 empates. No primeiro turno do Brasileirão, as equipes empataram por 1 a 1. headtopics.com

O Atlético-MG é o sexto colocado do Brasileirão, com 46 pontos, e chega para a partida após vencer o Bragantino por 2 a 1, na última rodada. O Fluminense vem logo abaixo, com um ponto a menos e chega para o confronto após golear o Goiás por 5 a 3, na última rodada do Nacional.Athletico-PR x São Paulo: odds, estatísticas e informações do jogo pela 30ª rodada do Brasileirão

