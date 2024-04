Vacinação contra o HPV no Brasil passa a ser feita em dose única

A vacinação contra o HPV no Brasil, a partir de agora, passa a ser feita em dose única. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na noite dessa segunda-feira (1º). Até então, o país utilizava um esquema de duas doses para combater a infecção, principal causadora do câncer de colo de útero. 'Uma só vacina vai nos proteger a vida toda contra vários tipos de doença e de câncer causados pelo HPV, como o câncer de colo de útero.

Não vamos deixar que crianças e jovens corram esse risco quando crescerem', escreveu a ministra em seu perfil na rede social X, antigo Twitter. >>>LEIAS MAIS: Ana Maria Braga relembra câncer causado pelo HPV Nísia pediu ainda que estados e municípios façam uma busca ativa por jovens com até 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina. Segundo ela, em 2023, foram aplicadas 5,6 milhões de doses do imunizante. 'O maior número desde 2018 e um aumento de 42% no número de doses aplicadas em relação a 2022

