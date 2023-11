Vários americanos deixam Faixa de Gaza, anuncia Biden

'Este é o primeiro passo importante em um processo que esperamos que continue nos próximos dias. A situação continua sendo muito variável. Mas este é um avanço significativo', disse à imprensa.'Acho que haverá mais nos próximos dias' e espera-se que um alguns americanos deixem Gaza hoje, acrescentou.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Ataque aéreo em campo de refugiados na Faixa de Gaza deixa 50 mortosAtaque aéreo em campo de refugiados na Faixa de Gaza deixa 50 mortos

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Jornais destacam tentativa de Israel de resgatar reféns na Faixa de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Israel diz que dois soldados foram mortos em combates na Faixa de GazaOutros dois militares ficaram feridos, enquanto exército israelense expande operações por terra no enclave palestino

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Abastecimento de água via Israel é cortado na Faixa de Gaza, diz ONUEsse era um dos três aquedutos que abasteciam a Faixa de Gaza ainda em operação

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Veja o caminho das doações do Brasil até a Faixa de GazaAeronave com duas toneladas de alimentos doados pelo MST chegou ao Cairo, mas depende de autorização para seguir até a fronteira entre Egito e Gaza

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Itamaraty discute com EUA e Catar sobre saída de brasileiros da Faixa de GazaItamaraty discute com EUA e Catar sobre saída de brasileiros da Faixa de Gaza

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕