Vênus tinha placas tectônicas parecidas com as da Terra, diz estudo

Pesquisando a atmosfera de Vênus, uma equipe de cientistas liderada por pesquisadores da Universidade Brown, em Providence nos EUA, descobriu que a abundância de nitrogênio molecular (N2), dióxido de carbono (CO2) na atmosfera do nosso planeta irmão, e sua pressão superficial, só podem ser explicadas como resultado da ação de placas tectônicas.

A hipótese inicial foi de que o segundo planeta do Sistema Solar sempre teve uma tampa estagnada, ou seja, uma placa tectônica única com movimentos insuficientes para gerar reações químicas na atmosfera. Mas logo a equipe percebeu que as simulações que recriam a atmosfera não 'batiam' com a quantidade de N2 e CO2 existentes na atmosfera, e nem na pressão superficial (peso da camada de ar).

