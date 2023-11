Vídeo: Pérez força ultrapassagem e abandona GP do México segundos após a largada

O mexicano Sérgio Pérez, que pilotava em casa no Grande Prêmio do México, abandonou a corrida segundos após a largada.Após uma largada espetacular do holandês Max Verstappen, o tricampeão entrou no meio da dupla da Ferrari e possibilitou um vácuo para o quarto colocado, Sérgio Pérez.“Não me conformo com Pérez.

Tudo que ele não podia fazer era acabar com o fim de semana no México ainda na primeira curva”, comentou o narrador Sérgio Maurício.O atual vice colocado no campeonato mundial dos pilotos tentou ultrapassar o trio que liderava a corrida, mas encostou seu carro no pneu dianteiro esquerdo de Leclerc e seu carro foi projetado para o alto.

El culto a Checo Pérez en MéxicoEl ‘número dos’ de Red Bull es la estrella deportiva más importante del país norteamericano aunque se ha visto eclipsado por el descomunal rendimiento de un Verstappen tricampeón del mundo Consulte Mais informação ⮕

