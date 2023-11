VÍDEO: Motorista com sinais de embriaguez atropela e mata 3 idosas em SP

Um homem com sinais de embriaguez atropelou e matou três idosas na Zona Norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7h13 do último domingo (29), na Av. General Ataliba Leonel. Segundo a Polícia, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a calçada. Ele atingiu as três idosas que estavam no local do acidente. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para socorrer as vítimas, que não sobreviveram.

As três vítimas estavam a caminho da Igreja quando foram atropeladas. Leonilda Aparecida dos Santos, 80 anos, foi socorrida para o Hospital do Mandaqui, enquanto Alzira Rodrigues Alves Teixeira, 76 anos, e Alcina Affonso de Franco, 82, foram socorridas ao hospital Sancta Maggiore. O motorista que causou o acidente foi preso. Questionado pelos policiais, ele disse que havia acabado de sair de um bar próximo do local do acidente. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

