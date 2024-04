Vídeo mostra momento em que homem atira em réu durante júri. Duas câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem tentou se vingar do suposto assassino do pai em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu em novembro de 2023, durante o julgamento do réu. As imagens foram divulgadas na última segunda-feira (1º). Quem é quem na história? Réu baleado: Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura, suspeito de matar Francisco Alves Terto, pai do atirador.

Cleidivaldo foi atingido por seis tiros, além de ter sido agredido com coronhadas enquanto tentava fugir. Na época, ele foi encaminhado para o Hospital de São José de Belmonte e, posteriormente, transferido para o Hospital de Serra Talhada, onde recebeu cuidados e foi liberado. Em nota, o TJPE informou nesta terça-feira (2) que Francisco de Moura está vivo e solto. "O júri não foi feito novamente e não foi designada nova data ainda", comunicou o TJPE

