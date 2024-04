Vídeo mostra momento em que homem atira em réu durante júri

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem interrompe um júri, levanta e atira no assassino do pai, em São José do Belmonte, no Sertão. O crime ocorreu em novembro de 2023, no Fórum Dr. Geraldo Sobreira de Moura, que fica no centro da cidade. O homem foi ferido enquanto estava sendo julgado pela acusação de ter matado o pai do atirador. Nas imagens, é possível ver o momento em que o atirador levanta, vai na direção do réu, dispara contra ele e dá coronhadas na cabeça dele.

A vítima foi atingida pro seis dos disparos

