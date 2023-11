Vídeo mostra carro invadindo calçada de bar no Parque Industrial, em Campinas

Um motorista invadiu com o carro a calçada de um bar – onde havia pessoas sentadas – no início da noite deste sábado (28) no Parque Industrial, em Campinas (SP). Até o momento, não há informações de vítimas graves.

Uma câmera de segurança registrou o momento que o carro preto bate em outro veículo e avança sobre a calçada, por volta das 20h. O caso aconteceu em frente ao Bar da Figueira, na Rua Luís de França Camargo.* Máteria em atualização

