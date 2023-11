Vídeo: Magnussen bate forte e sai do carro atordoado no GP do México

Na metade da corrida do GP do México, uma forte batida de Kevin Magnussen chamou a atenção. Nas imagens, é possível visualizar que o dinamarquês teve um problema com seu carro na parte traseira.A suspeita da HAAS é de que um superaquecimento causou a quebra da suspensão do carro. Após a batida, mesmo com a saída sem auxílio do Fórmula, Magnussen foi para o atendimento médico, mas passa bem.

Em determinado momento após a batida, houve um princípio de incêndio no carro da HAAS, que começou a pegar fogo no local do problema traseiro. Outros pilotos, durante a corrida, relataram superaquecimento ou ‘cheiro de queimado’, em decorrência da alta temperatura da pista e do ambiente.Mesmo com a rápida saída do carro, foi possível ver que o piloto estava atordoado com a pancada.

