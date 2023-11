Vídeo: homem fica preso dentro de cone e é resgatado por agentes da CET

Nas imagens, é possível ver um agente deitando o cone para retirar o homem da situação. O profissional da CET chega a perguntar se o rapaz entrou no objeto para se esconder da chuva. Não se sabe quanto tempo o homem passou no interior do objeto. A solução encontrada pelos agentes foi levantar o cone novamente e puxá-lo pela parte superior, o que permitiu que o homem saísse de dentro do objeto.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TERRANOTICIASBR: Homem fica preso em cone de trânsito e é resgatado por agentes da CET em SPCaso ocorreu na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Homem fica preso em cone de trânsito e é resgatado por agentes da CET em São PauloCaso ocorreu na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Homem fica preso em cone de sinalização de trânsito em São Paulo; vídeoAgentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do estado tiveram de ajudar o homem

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: PM mobilizará 2.400 agentes para reforçarem o patrulhamento no Rio na final da LibertadoresAgentes estarão no Maracanã, em áreas de concentração de torcedores e em estações de trem e de metrô

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: PF apreende mais de R$ 7 milhões em operação contra quadrilha da 'falsa promessa de trabalho' em SPAgentes apuram vínculo de organização criminosa com máfia chinesa

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Após recomendação do MPF e da DPU, PM do Rio regula uso de mídia sociais por agentesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕