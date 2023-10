Vídeo: Hamas tem centro de comando embaixo de hospital, acusa Israel

De acordo com o vídeo publicado pelo premier, um centro de comando do Hamas teria sido escavado abaixo do Hospital Shifa, localizado na Cidade de Gaza. A estrutura subterrânea, que aparenta se espalhar por toda a área do hospital, segundo o vídeo, contaria com diversas salas e passagens de comunicação entre uma e outra, em uma rede complexa de túneis.

"Hamas-EI é doentio. Eles transformaram hospitais em quartéis-generais do terror. Estamos divulgando nossa inteligência provando isso", escreveu Netanyahu no X (antigo Twitter). Há muito, Israel acusa o Hamas de utilizar infraestruturas civis em Gaza como escudo para esconder suas instalações dos ataques aéreos israelenses. A própria Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos (UNRWA) já denunciou ter descoberto túneis próximo a escolas mantidas pela organização no território palestino, acusando o Hamas de ameaçar a neutralidade das atividades humanitárias na região.

O solo arenoso de Gaza é um dos piores inimigos de Israel. Por décadas, túneis foram escavados quase que com as mãos, longe de horários indiscretos. Analistas apontam que uma das maiores redes de túneis e passagens subterrâneas do planeta pode estar localizada no enclave palestino.O Hamas afirma ter por volta de 500 quilômetros de túneis, embora o número possa estar superdimensionado. headtopics.com

Além de posições defensivas contra os ataques aéreos, especialistas afirmam que muitos deles servem como bases de lançamento de mísseis e mesmo como infraestruturas de ataque, cortando a fronteira em direção a Israel.

Uma das duas prisioneiras idosas libertadas na segunda-feira pelo Hamas, Yocheved Lifshitz, de 85 anos, afirmou que os reféns estão retidos em túneis. headtopics.com

