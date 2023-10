Vídeo: Filho de Cristiano Ronaldo marca gol pelo Al-Nassr e imita o pai

Cristiano Ronaldo Júnior, filho do grande craque português, balançou as redes pelo Al-Nassr. Com 13 anos, o jovem converteu um pênalti marcado para o clube saudita a bateu no canto do goleiro adversário. Na comemoração, o atleta das categorias de base do Al-Nassr fez a tradicional comemoração do pai (veja abaixo).

Alguns dos companheiros de equipe também fizeram o gesto marcante. Cristiano Ronaldo Júnior começou a treinar com o Al-Nassr no início de outubro. Antes, ele também passou pelos times de base de Juventus e Manchester United, clubes que o pai defendeu recentemente. Acompanhe a CNN Esportes em todas as plataformas YouTube Tiktok Instagram Twitter

Brasil Manchetes

