Vídeo: Baleia beluga assusta crianças com “careta” em aquário

Uma criança só queria se divertir ao visitar um aquário em Tianjin, na China, mas levou um grande susto com a "careta" de uma baleia. A boca aberta da beluga assustou a menina pequena, que começou a chorar quando o animal se aproximou. Segundo a Fox 26, os funcionários do aquário chamam esse comportamento de "comunicação amigável", já que baleias belugas são conhecidas por fazerem essas caretas/abrirem a boca.

No Mystic Aquarium, em Connecticut, nos EUA, Juno é uma baleia bem adepta aos sustos em crianças e adultos e já se tornou uma das principais atrações do local. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Sarcastic Page 🇮🇳 (@thesarcasticpage) Baleias belugas A beluga é a um cetáceo que vive nos oceanos ártico e subártico.

