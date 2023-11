Vídeo: assista aos melhores momentos do empate entre Goiás e Vasco

Goiânia - Neste domingo, 29, o Vasco empatou em 1 a 1 com o Goiás na Serrinha, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vegetti abriu o placar para o Cruz-Maltino, mas acabou expulso já na reta final do segundo tempo. Poucos minutos depois, o Esmeraldino aproveitou o momento e deixou tudo igual no marcador com Matheus Babi.

Vale destacar que o time carioca teve duas boas chances para fazer o segundo gol quando ainda estava em vantagem, porém não capitalizou. Abaixo, confira os melhores momentos: Em tempo: o Vasco volta a campo na próxima quinta-feira, às 17h, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

