VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Botafogo x Cuiabá

O Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu parte da gordura na liderança, ficando seis pontos à frente do Palmeiras, mas com um jogo a menos. O gol da partida foi marcado por Isidro Pitta no segundo tempo. O Cuiabá subiu para o 10º lugar. Veja os melhores momentos no vídeo acima.

O Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu parte da gordura na liderança, ficando seis pontos à frente do Palmeiras, mas com um jogo a menos. O gol da partida foi marcado por Isidro Pitta no segundo tempo. O Cuiabá subiu para o 10º lugar. Veja os melhores momentos no vídeo acima.

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo leva gol inusitado, perde para o Cuiabá e aumenta jejum de vitória no Nilton SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá, e distância do Palmeiras cai para seis pontosLíder do Brasileirão foi derrotado em casa neste domingo (29) Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá no Nilton Santos e deixa de ampliar a diferença na liderançaCom gol de Isidro Pitta, Cuiabá bate o Botafogo no Nilton Santos pela 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo x Cuiabá ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Torcida do Botafogo faz homenagem para Garrincha antes do jogo contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕