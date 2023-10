Usuários querem redução no preço da tarifa de ônibus na Região dos Lagos

O preço das passagens de ônibus na Região dos Lagos tem sido alvo de críticas severas da população, que atualmente paga R$ 6,75 na tarifa intermunicipal, mesmo em veículo sem ar-condicionado.Já a municipal, está custando R$ 4,50. Só que os usuários do transporte público estão achando o custo muito alto para o que é oferecido.No último ano, a tarifa foi reajustada em 18,42%.

“Um absurdo o preço da passagem!”, diz Franciane, de 35 anos, moradora de Araruama, mas que trabalha num supermercado em Cabo Frio.“Eu trabalho de terça a domingo, mas no fim de semana não passa ônibus aqui no meu bairro. Então eu preciso ir pra pista pegar um intermunicipal e pagar mais caro”, disse Lucimar Geraldina, moradora da Praia do Siqueira.

