Usina Marlim Azul está prestes a entrar em operação

A usina Marlim Azul, localizada em Macaé, no Norte Fluminense, está em fase final de testes e aguarda apenas o aval do ONS para iniciar a operação comercial. O projeto foi vencedor dos leilões de energia com gás natural do pré-sal brasileiro em 2017 e tem capacidade para gerar 565 MW.





