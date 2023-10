Usina Angra inicia parada programada por 50 dias a partir de sábado

A Eletronuclear realiza a partir deste sábado (28), uma parada programada da usina nuclear Angra 1, no Rio de Janeiro, para reabastecimento de um terço de combustível, além de cerca de 4 800 outras tarefas. O trabalho se estende por 50 dias e conta com a participação de aproximadamente 1.300 profissionais nacionais e internacionais. Durante esse período, a usina não irá gerar energia, sendo desconectada do Sistema Interligado Nacional (SIN).

'Esses procedimentos são fundamentais para garantir a segurança e alta disponibilidade na operação da usina. Vale ressaltar que, no caso de Angra 1, o tempo de parada será um pouco maior, visto que também serão executadas atividades que já estão na programação da extensão de vida útil da usina por mais 20 anos', diz em nota o superintendente de Angra 1, Abelardo Vieira.

Brasil Manchetes

