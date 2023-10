Usiminas (USIM5) tem prejuízo de R$ 166 milhões no terceiro trimestre, mas ações sobem mais de 5%

Usiminas: companhia reverte lucro em prejuízo, mas ações lideram altas do Ibovespa (Alexandre Mota/Reuters)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 13h14.(USIM5) nesta sexta-feira, 27, reportou números que surpreenderam os investidores. Na comparação anual,

a companhia reverteu um lucro de R$ 287 milhões para um prejuízo de R$ 166 milhões entre os meses de julho e setembro de 2023Entre outros resultados financeiros reportados, a receita líquida no período foi de R$ 6,7 bilhões, queda de 20% na comparação com os R$ 8,4 bilhões do terceiro trimestre de 2022.

. “A dívida líquida diminuiu para R$ 353 milhões (ante R$ 965 milhões no 2T23). A alavancagem diminuiu para 0,2 vez no trimestre (de 0,4 vez no 1T23), com a menor dívida líquida compensando um menor Ebitda.”Na visão dos analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), este foi, provavelmente, um dos trimestres mais desafiadores da Usiminas. Em relatório, o banco pontua que. headtopics.com

. “No entanto, o ímpeto poderá começar a crescer nos próximos meses, à medida que a empresa sair mais forte da manutenção da BF3 e os lucros trimestrais começarem a melhorar. Mesmo assim, permanecemos à margem até termos mais visibilidade sobre essas questões fundamentais para a empresa.”Formada pela PUC-SP, cobre mercados e negócios na Exame.

