Uruguaios são protagonistas em votação no WhatsApp. Arrascaeta e Viña foram eleitos herói e vilão, respectivamente, por torcedores do Flamengo após estreia na Libertadores. Na ocasião, o Com 535 votos, Arrascaeta foi eleito o craque da partida dentre os comandados por Tite. O uruguaio foi responsável por sofrer o pênalti convertido por Pedro, além de ter tentado criar as principais chances de seu time na partida.

Por outro lado, o compatriota Matías Viña foi eleito o pior atleta em campo contra o Millionarios com 487 votos. O lateral-esquerdo perdeu uma grande chance na etapa inicial e as principais jogadas da equipe colombiana, inclusive o gol de Daniel Ruiz, saíram pelo lado do camisa 17. Logo após Arrascaeta, Pedro, autor do único gol do Flamengo na partida, foi eleito o segundo melhor jogador da equipe

