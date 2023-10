Urso ataca segurança de hotel de luxo e é sacrificado dias depois

O urso que atacou um segurança dentro da cozinha de um resort, nos EUA, foi capturado e sacrificado após buscas de dias, segundo as autoridades do Serviço de Pesca e Vida Selvagem. O vídeo que mostra o ataque do urso foi divulgado nesta quinta-feira (26), mas o incidente aconteceu na noite da segunda-feira (23), no resort St. Regis Aspen, no estado americano de Colorado.

Após relatos de que havia um urso dentro do hotel, o segurança de plantão foi investigar, quando acabou surpreendido pelo animal na cozinha, segundo a Colorado Parks and Widlife (CPW) comunicou na terça-feira (24). A vítima ligou para a emergência e foi levada para um hospital próximo, onde recebeu atendimento por arranhões nas costas.

