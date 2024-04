Universitária é agredida em briga e vídeo viraliza nas redes sociais

A universitária Yohanna Stephane saiu para uma festa com seu companheiro e acabou se envolvendo em uma briga. Ela foi agredida pelo ex-namorado de uma amiga na saída da festa. O vídeo da confusão viralizou nas redes sociais e internautas elogiaram a coragem de Yohanna em enfrentar o agressor.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalextra / 🏆 6. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Universitária afirma que levou tapa de Jojo Todynho durante briga na faculdadeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Briga entre Jojo Todynho e colega de faculdade viraliza, e ela se defende: 'Não agredi ninguém'Internautas apontaram que Jojo teria dado um tapa na colega, mas a influenciadora negou

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

'Perdi meu tesouro', diz mãe de universitária morta em assalto na Baixada FluminenseEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

RJ: universitária de biomedicina é presa por exercício ilegal da profissãoAlém de não possuir registro profissional, ela é acusada de fazer procedimentos invasivos e usando produtos fora do prazo de validade

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Universitária é presa por realizar procedimentos estéticos sem autorizaçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Mulher é presa, suspeita de matar marido com facada no peito no CuritibaVizinhos ouviram a briga e chamaram a polícia; ela tinha ferimento na coxa

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »