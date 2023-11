Universidades oferecem cursos sobre Taylor Swift

No mês de setembro, o portal USA Today/Gannett postou um anúncio de emprego para um repórter especializado em Taylor Swift. O anúncio buscava um jornalista e criador de conteúdo experiente para "capturar o impacto cultural e musical de Taylor Swift". Não é a primeira vez que Swift é o foco de trabalhos acadêmicos e profissionais.

Em 2022, o Instituto Clive Davis, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou um curso sobre Taylor Swift, oferecido pela jornalista Brittany Spanos, da revista Rolling Stone. em belas-artes da mesma universidade, por ser considerada "uma das artistas mais produtivas e celebradas da sua geração". Outras universidades em várias partes do mundo também ofereceram seus cursos, como "A Psicologia de Taylor Swift", da Universidade Estadual do Arizona (EUA); "O Repertório de Taylor Swift", da Universidade do Texas (EUA); e "Literatura: A Versão de Taylor", da Universidade de Ghent (Bélgica). Músicos e celebridades são objeto da nossa fascinação há décadas. Mas não é sempre que eles recebem atenção tão individualizada





