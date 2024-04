Universidades federais têm maior número de instituições entre as melhores do país

Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é uma escala de qualidade que vai de 1 (piores) a 5 (melhores) e leva em conta fatores como nota do Enade e diplomação dos professores. Dados divulgados nesta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que as universidades federais são aquelas que proporcionamente têm o maior número de instituições entre as melhores do país.

Abaixo, veja o desempenho de todas as instituições de ensino superior avaliadas pelo Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) — uma escala de qualidade que vai de 1 (piores) a 5 (melhores). O IGC é um indicador de qualidade de universidades, faculdades e centros universitários. Ele é baseado em dois critérios: a nota que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) atribui à cada curso de pós-graduação da instituição e a média de cada curso do Conceito Preliminar de Curso (CPC), que também é mensurado pelo Inep

