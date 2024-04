Universidades federais ampliam espaço entre as melhores do país mesmo em meio à crise financeira

Em 2018, 68% ocupavam as faixas 4 e 5 de desempenho do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Em 2022, 85% atingiram esse patamar. Mesmo em meio a uma grave crise financeira durante a pandemia de Covid-19, as universidades federais ampliaram seu espaço entre as melhores do país, apontam dados divulgados nesta terça-feira, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esse período analisado foi o de maior aperto orçamentário das instituições.

Um levantamento do GLOBO em agosto de 2022 apontou que 17 instituições federais de ensino superior tinham risco de interromper suas atividades até o fim daquele ano por falta de dinheiro para pagar contas básicas, como água e luz

