Unidade de policiamento móvel reforça segurança na localidade Arroz

Casimiro de Abreu - Devido à crescente preocupação com os altos índices de criminalidade, a Secretaria Municipal de Segurança Pública tomou medidas para reforçar a presença policial na localidade Recanto dos Meros, conhecida popularmente como Arroz. Essa ação faz parte de uma estratégia mais ampla para aumentar a segurança na região e melhorar a resposta a incidentes.

Ele ressaltou que a unidade de policiamento móvel é apenas uma das várias estratégias planejadas para aprimorar a segurança na região. O secretário afirmou: 'A Secretaria de Segurança Pública também está programando reuniões com representantes da comunidade para discutir e ajustar as estratégias de policiamento de acordo com as necessidades locais.

