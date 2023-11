Unicamp 2024: confira gabarito extraoficial e correção comentada da 1ª fase do vestibular

A pedido do g1, o cursinho Oficina do Estudante, em Campinas (SP), preparou um gabarito extraoficial e a correção comentada das 72 questões de múltipla escolha aplicadas na 1ª fase do vestibular 2024 da Unicamp. A correção considerou os modelos de provas Q e Y deste domingo (29). O gabarito vai sendo preenchido a medida que as questões são corrigidas, por isso é necessário atualizar a página.

A lista numérica abaixo apresenta os links diretos para as questões correspondentes com os comentários dos professores.Correção comentada das provas Q e Y A avaliação teve 72 questões de múltipla escolha resolvidas pelos candidatos no período de até cinco horas. Até a edição anterior, os candidatos precisavam responder duas questões de sociologia e filosofia inseridas de forma conjunta com história e geografia.

O exame foi aplicado em 31 cidades de São Paulo, além de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Salvador (BA). De acordo com a Comvest, 60.241 candidatos fizeram a prova da 1ª fase da Unicamp 2024, neste domingo. headtopics.com

Inteligência artificial, racismo, reflexo da colonização nos indígenas, música brasileira sob o regime militar e uso de anabolizantes estão entre os temas abordados na prova. Próximas etapas A lista de convocados para a 2ª fase do vestibular está prevista para ser divulgada em 23 de novembro, informou a Comvest. As provas da 2ª fase do processo seletivo serão nos dias 3 e 4 de dezembro.

