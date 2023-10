União Europeia é ignorada ao pedir pausas na guerra e revela poder político limitado

Depois de dois dias de reunião, os líderes da União Europeia não conseguiram negociar um pedido de um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas, mas aprovaram o envio de mais recursos à Faixa de Gaza. Os líderes europeus se reuniram entre quinta e sexta-feira (26 e 27), pela primeira vez de forma presencial desde os ataques perpetrados pelo grupo radical islâmico em 7 de outubro.

O pedido de pausa do bloco europeu solenemente ignorado reforça a perda de influência geopolítica da União Europeia, que se mostrou incapaz de evitar o avanço do conflito na Ucrânia e agora revela influência ainda mais limitada na guerra entre Israel e Hamas. Por outro lado, o bloco ainda é relevante do ponto de vista financeiro.

