Una ‘rave’ sin fin de Halloween en un descampado de Granada

Diez meses después de la rave navideña imprevista en La Peza (Granada), a 20 kilómetros de allí, en el término municipal de Guadix ha surgido una nueva rave, mucho menos multitudinaria, por Halloween. El sábado por la mañana, decenas de jóvenes comenzaron a llegar a un descampado situado en el término municipal de Guadix (18.493 habitantes) pero fuera de la zona urbana.

Según informa la agencia Efe, la Guardia Civil ha presentado una denuncia contra los convocantes de esta rave. Una convocatoria que, como es habitual en estos casos, se ha hecho por redes sociales y ha pillado de sorpresa a los lugareños. Nadie en la zona esperaba esta rave de Halloween. El lugar de la fiesta es una zona cercana a la planta de transferencia de residuos de Guadix, lejos de la zona urbana de la ciudad.

