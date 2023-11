Una candidatura de unidad, espacio para su equipo en las listas y paciencia: las condiciones de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano

Primeros puestos en las listas del Senado y la Cámara de Diputados para su equipo más cercano, una candidatura de unidad y, sobre todo, paciencia. Son tres de las condiciones de Marcelo Ebrard a Movimiento Ciudadano para darle el sí como su candidato presidencial en 2024. El excanciller mantiene en vilo a dos partidos por la decisión que tomará en los próximos días.

“Acercamientos los ha habido”, confirma el coordinador de la bancada de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez. No sería la primera vez que MC arropa a Marcelo Ebrard tras una decepción política. En febrero de 2015 fue postulado como candidato plurinominal a diputado federal por el partido naranja, un día después de renunciar a su militancia en el PRD.

