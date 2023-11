Un gel que regenera músculo busca tratar las disfunciones del suelo pélvico

En el parto vaginal, los músculos pélvicos están sometidos a un enorme estiramiento y pueden sufrir daños, por ejemplo, desgarros. Estas lesiones pueden derivar en trastornos del suelo pélvico, como el prolapso de órganos pélvicos y la incontinencia urinaria y fecal. La opción más común para tratarlos es la rehabilitación, aunque en casos agudos se puede recurrir a la cirugía.

En consulta trabajan la función de soporte (mantener los órganos pélvicos en su sitio), la continencia y la función sexual (las pacientes pueden ver perjudicada su capacidad para llegar al orgasmo y sufrir dolor durante las relaciones sexuales). Una vez que conoce el estado de las mujeres, comienza el entrenamiento para aumentar el volumen de la fibra muscular. Si parte de esta fibra se ha roto ya no se puede recuperar, pero intentan fortalecer las que quedan sanas.

